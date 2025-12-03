Primo gol con la maglia dell’Inter in Coppa Italia contro il Venezia per Andy Diouf. Segnali più che incoraggianti dal centrocampista nel recente periodo. Ecco quanto evidenziato recentemente da Matteo Moretto sul suo futuro e non solo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Diouf-gol, il clamoroso retroscena: “Così l’Inter ha superato il Napoli e le voci sul futuro…”
ultimora
Diouf-gol, il clamoroso retroscena: “Così l’Inter ha superato il Napoli e le voci sul futuro…”
Primo gol con la maglia dell’Inter in Coppa Italia contro il Venezia per Andy Diouf
“Diouf a gennaio resterà in nerazzurro, perché ha giocato in Ligue 1 con il Lens e non può cambiare squadra a gennaio, avendo già vestito due maglie in questa stagione. Diouf rimarrà all’Inter fino a giugno. Questo è un dettaglio importante che io voglio sottolineare.
In estate lo voleva il Napoli, il club lo aveva trattato e aveva offerto soldi importanti per lui fino all’arrivo dell’Inter, che ha accelerato e chiuso per lui”, ha detto il giornalista. L'Inter ha preso Diouf dal Lens per 20 milioni di euro più bonus, per un totale che può raggiungere i 25 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA