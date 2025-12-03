“Diouf a gennaio resterà in nerazzurro, perché ha giocato in Ligue 1 con il Lens e non può cambiare squadra a gennaio, avendo già vestito due maglie in questa stagione. Diouf rimarrà all’Inter fino a giugno. Questo è un dettaglio importante che io voglio sottolineare.

In estate lo voleva il Napoli, il club lo aveva trattato e aveva offerto soldi importanti per lui fino all’arrivo dell’Inter, che ha accelerato e chiuso per lui”, ha detto il giornalista. L'Inter ha preso Diouf dal Lens per 20 milioni di euro più bonus, per un totale che può raggiungere i 25 milioni di euro.