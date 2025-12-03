FC Inter 1908
Pio Esposito boom: primo giocatore dell’Inter a fare gol in 4 competizioni in stagione!

Pio Esposito è il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato almeno un gol in 4 competizioni diverse in questa stagione
Alessandro Cosattini 

Prima volta a San Siro per Pio Esposito con la maglia dell’Inter. Il baby attaccante nerazzurro ha segnato il gol del 2-0 in Coppa Italia contro il Venezia con un destro violentissimo da fuori area.

Come riportato da Opta, Francesco Pio Esposito è il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato almeno un gol in 4 competizioni diverse in questa stagione: una marcatura in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia e al Mondiale per Club. Poker.

