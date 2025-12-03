"Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo, è gravissimo. Se io fossi stato Rocchi sarei diventato una bestia, perché tu non puoi pensare di prendere in giro le persone. La Lazio è ovvio che si sia infuriata su questa cosa, al microfono l'arbitro è andato e ha detto il rigore c'è, ma io non lo do perché c'è un fallo che non c'era, non c'era sto fallo. Veramente puoi pensare di fare fesse le persone, poi tra l'altro con un tono che, chissà un minimo di psicologia, non c'è bisogno di vedere le serie Lie to Me, secondo me in quel cambio di tono c'è, ma perché mi ha chiamato il VAR? è gravissimo. Cioè, è non prendersi la responsabilità, lui poteva andare lì e dire, braccio è leggermente staccato ma secondo me il pallone è arrivato troppo vicino, palla in attesa, non è calcio di rigore. Poteva dirlo, era plausibile. Non poteva dire, come ho sentito dire da alcuni, il movimento è congruo, questo no, perché il movimento è congruo quando corri, quando salti, non quando ti tieni con l'avversario, quello è un movimento congruo alla lotta libera, (2:18) non è un movimento congruo a calcio. Però la palla arrivava da vicino, era una cosa discutibile.