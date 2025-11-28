"Lewis Hamilton sembra la mia Inter negli scontri diretti. Certo, se vieni da un 21esimo posto e ora un 18esimo nella qualifica Sprint del Gp del Qatar, forse è il caso di farsi qualche domanda. Ma temo che la risposta sia sbagliata, tanto per citare il grande Guzzanti".
Disastro Ferrari, Turrini sconsolato: “Hamilton sembra la mia Inter che…”
Così Leo Turrini, grande esperto di motori e grande interista, sull'incubo rosso vissuto da Lewis Hamilton, sempre più in crisi
Così Leo Turrini, grande esperto di motori e grande interista, sull'incubo rosso vissuto da Lewis Hamilton, che continua a collezionare brutte figure al volante della Ferrari. Dopo l'ultimo posto di Las Vegas, per il sette volte campione del mondo è arrivato il 18esimo posto nella qualifica della gara Sprint del Gp del Qatar.
