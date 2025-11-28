Le due formazioni tornano ad affrontarsi in una gara ufficiale del massimo campionato italiano dopo più di 30 anni

A distanza di oltre trent’anni, Pisa e Inter tornano a incrociarsi in Serie A. In vista della sfida valida per la 13ª giornata che si giocherà domenica 30 novembre alle 15, il ricordo vola inevitabilmente all’ultimo precedente in campionato all’Arena Garibaldi, datato 3 marzo 1991. Fu una gara intensa, vibrante, ricca di tensione e destinata a rimanere impressa nella memoria di chi la visse da protagonista o da spettatore.

Quel pomeriggio, l’Inter si presentò in Toscana al secondo posto in classifica, a -1 dalla Sampdoria che agguantò in testa proprio grazie alla vittoria sul Pisa e al pareggio a Bergamo dei doriani. Doriani che a fine campionato diventeranno Campioni d'Italia, con i nerazzurri che invece chiuderanno al terzo posto. La partita prese però la piega della sfida complicata. I toscani misero subito in campo coraggio, determinazione e grande vigore atletico, sostenuti da un pubblico caldissimo. Nel primo tempo i tentativi di Dolcetti e Bosco impensierirono Zenga che fu poi decisivo sul destro di Chamot.

La svolta arrivò nella ripresa, al 51’. Su un corner dalla sinistra di Brehme il portiere pisano non riuscì ad allontanare e fu il momento di Nicola Berti, autentica fiammata in una gara complicata. Il centrocampista si avventò di testa sul pallone e lo spedì in rete, siglando l’1-0 che avrebbe deciso l’incontro. La squadra di Trapattoni gestì poi il resto del match con grande spirito di sacrificio, trovando anche un salvataggio decisivo di Bianchi sulla linea mentre il Pisa continuava a spingere. Zenga rispose presente sulle ultime iniziative di Larsen, mantenendo un vantaggio prezioso.

IL TABELLINO — PISA-INTER 0-1

Reti: 51’ Berti

PISA: Lazzarini, Chamot, Lucarelli, Argentesi, Calori, Bosco, Neri, Simeone, Padovano, Dolcetti, Larsen. A disposizione: Simoni, Dianda, Cristallini, Marini. Allenatore: Giannini

INTER: Zenga, Bergomi, Brehme, Stringara, Ferri, Battistini, Bianchi, Berti, Klinsmann, Matthaus (82’ A. Paganin), Serena (63’ Pizzi). A disposizione: Malgioglio, Mandorlini, Baresi. Allenatore: Trapattoni

Arbitro: Pairetto di Torino

