Marinozzi: “Lautaro? Quest’anno può riposare, lo scorso non poteva. Giocava anche se…”

Il giornalista, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento di Lautaro e delle critiche per la mancanza di gol
Il giornalista Andrea Marinozzi, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento di Lautaro e delle critiche per la mancanza di gol

"Lautaro è meno preciso nella conclusione quest'anno. In questa stagione può riposare di più, lo scorso anno non se lo poteva permettere. Pio e Bonny sono molto bravi. Tornato Thuram, se ha bisogno può riposare tranquillamente. Lo scorso anno non stava bene, c'era bisogno e giocava. Non faceva bene, veniva bastonato. E non è giusto perché è un giocatore che il suo lo fa sempre o quasi". 

