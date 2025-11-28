Il giornalista Andrea Marinozzi, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento di Lautaro e delle critiche per la mancanza di gol
Marinozzi: "Lautaro? Quest'anno può riposare, lo scorso non poteva. Giocava anche se…"
Marinozzi: “Lautaro? Quest’anno può riposare, lo scorso non poteva. Giocava anche se…”
Il giornalista, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento di Lautaro e delle critiche per la mancanza di gol
"Lautaro è meno preciso nella conclusione quest'anno. In questa stagione può riposare di più, lo scorso anno non se lo poteva permettere. Pio e Bonny sono molto bravi. Tornato Thuram, se ha bisogno può riposare tranquillamente. Lo scorso anno non stava bene, c'era bisogno e giocava. Non faceva bene, veniva bastonato. E non è giusto perché è un giocatore che il suo lo fa sempre o quasi".
