L'ultimo nome accostato all'Inter per quanto riguarda la fascia destra è quello di Dodo della Fiorentina. Il brasiliano sembra in rotta con l'ambiente e i nerazzurri possono essere una soluzione temporanea vista l'assenza di Dumfries. Questo il dibattito al tavolo del podcast "Te ne intendi di calcio".
Tancredi Palmeri: "C'è un dettaglio che secondo me è stato considerato poco: è arrivato Paratici alla Fiorentina. Io che Paratici faccia questo favore a Marotta non lo so...".
Gianni Balzarini: "E' vero. Soprattutto Marotta non accetta di farsi risolvere i problemi".
Sandro Sabatini: "Che possano fare un affare loro due mi sembra improbabile".
