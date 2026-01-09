L'ultimo nome accostato all'Inter per quanto riguarda la fascia destra è quello di Dodo della Fiorentina: questo il dibattito

L'ultimo nome accostato all'Inter per quanto riguarda la fascia destra è quello di Dodo della Fiorentina. Il brasiliano sembra in rotta con l'ambiente e i nerazzurri possono essere una soluzione temporanea vista l'assenza di Dumfries. Questo il dibattito al tavolo del podcast "Te ne intendi di calcio".

Tancredi Palmeri: "C'è un dettaglio che secondo me è stato considerato poco: è arrivato Paratici alla Fiorentina. Io che Paratici faccia questo favore a Marotta non lo so...".