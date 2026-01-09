Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così verso Inter-Napoli di domenica sera

Marco Astori Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 16:46)

Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così verso Inter-Napoli di domenica sera: "Se devo dare una favorita, sono curioso di vedere l'Inter: è in un buon momento. Esposito è decisivo, Lautaro grande partita, Bonny entra e fa gol, Thuram, Sucic sbaglia il gol sennò è una partita da 7: tutti stanno bene e tutto gira.

Ma non vedo l'ora di vedere la partita: voglio vedere Conte quando sbaglia cosa fa, è più stratega. L'Inter è monocorde, però è più forte e sta bene: dico 50-50. Se vince l'Inter strappa? Manca un altro girone, non ci credo a ste cose: arrivano dei periodi in cui sei sotto pressione, ricomincia la Champions.

Chivu? Io sono sorpreso, ha allenato 13 partite: entrare così con le idee, con la leadership riconosciuta: la macchina è avviata, ma devi essere credibile e lui lo è. Poi non fa prigionieri: io sono davvero sorpreso, non lo conoscevo. I meriti vanno a lui. E poi la comunicazione va alla grande".