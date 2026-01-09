FC Inter 1908
Palmeri: “Inter? Napoli non perde”. Sabatini: “Conte può farcela, lo dico perché tifo…”

Al tavolo del podcast "Te ne intendi di calcio", si pronostica l'esito del big match di domenica sera tra Inter e Napoli a San Siro
Marco Astori
Marco Astori 

Al tavolo del podcast "Te ne intendi di calcio", si pronostica l'esito del big match di domenica sera tra Inter e Napoli a San Siro. Ecco cosa ne pensano in merito Simone Tiribocchi, Gianni Balzarini, Tancredi Palmeri e Sandro Sabatini.

Tiribocchi: "Dico Inter".

Balzarini: "Anch'io Inter".

Palmeri: "Il Napoli non perde: forse vince, ma non perde".

Sabatini: "Io ho la sensazione che il Napoli possa farcela: forse perché tifo per un campionato il più emozionante possibile fino alla fine".

 

