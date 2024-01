CdS – Inter, domani è il giorno di Buchanan. A disposizione già per il Verona?

Manca ancora l'ufficialità, ma l'operazione è ormai definita: Tajon Buchanan sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno caandese sostituirà l'infortunato Cuadrado, ed è atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Così scrive il Corriere dello Sport: "Buchanan e non solo. Attenzione, però, non significa che l'Inter abbia in cantiere altri innesti per il mercato di gennaio – a meno che Sanchez non si faccia sedurre dal denaro saudita e comunque chi arriverebbe al suo posto a zero? -, piuttosto occorre evidenziare come il club nerazzurro, in anticipo rispetto agli altri, si sta già portando avanti anche per la prossima stagione. Sono ben tre, infatti, i giocatori in scadenza bloccati, vale a dire Zielinski, Djalò e Taremi. [...] Adesso, però, il focus è sull’attualità, vale a dire su Buchanan, atteso per domani a Milano".