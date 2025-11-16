Alla Rai, il capitano dell'Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato così dopo il pesante ko degli Azzurri contro la Norvegia:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Donnarumma: “Arrabbiati e delusi, con Haaland parlo a Manchester. Ma andremo ai Mondiali”
ultimora
Donnarumma: “Arrabbiati e delusi, con Haaland parlo a Manchester. Ma andremo ai Mondiali”
Alla Rai, il capitano dell'Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato così dopo il pesante ko degli Azzurri contro la Norvegia
"Dopo il 2-1 abbiamo mollato e siamo proprio usciti dal campo. Questo non deve accadere. Siamo arrabbiati e delusi da noi stessi. Ma ora dobbiamo alzare la testa perché a marzo ci giochiamo tanto.
Haaland? Ci parlerò a Manchester, non avevo neanche voglia stasera. Sono molto amareggiato ma dobbiamo assolutamente andare al Mondiale. Bisogna trovare fiducia per marzo. Chiedere scusa ai tifosi? Sicuramente, stasera sono stati fantastici. E ci dispiace tanto anche per loro ma a marzo abbiamo bisogno della loro spinta. Sono convinto che tutti insieme andremo al Mondiale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA