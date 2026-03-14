FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Thuram ‘fantasma’, Gazzetta ci va giù pesante: ecco il voto! “Capisci che non c’è quando…”

ultimora

Thuram ‘fantasma’, Gazzetta ci va giù pesante: ecco il voto! “Capisci che non c’è quando…”

Thuram ‘fantasma’, Gazzetta ci va giù pesante: ecco il voto! “Capisci che non c’è quando…” - immagine 1
Altra bocciatura per Marcus Thuram, “fantasma” a San Siro per La Gazzetta dello Sport: è il peggiore, ecco la pagella
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter
Getty Images

Altra bocciatura per Marcus Thuram, “fantasma” a San Siro per La Gazzetta dello Sport. È lui il peggiore in campo dell’Inter, continua il suo momento difficile (qui invece le pagelle del direttore Mari).

Inter
Getty Images

Ecco la sua pagella: “Lo capisci dalla corsa, quando non c’è. Si trascina. Il gol che sbaglia solo a un passo da Carnesecchi poteva fare la storia del match e forse del campionato”. Voto 5 per Thuram.

Leggi anche
SM – Furia Inter post-Atalanta, silenzio stampa e non parla neanche Marotta: “Fa rumore che…”
Inter-Atalanta, 5 minuti di follia: ecco la ricostruzione di tutti gli episodi da moviola

© RIPRODUZIONE RISERVATA