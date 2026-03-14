Altra bocciatura per Marcus Thuram, “fantasma” a San Siro per La Gazzetta dello Sport. È lui il peggiore in campo dell’Inter, continua il suo momento difficile (qui invece le pagelle del direttore Mari).
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fcinter1908 ultimora Thuram ‘fantasma’, Gazzetta ci va giù pesante: ecco il voto! “Capisci che non c’è quando…”
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Thuram ‘fantasma’, Gazzetta ci va giù pesante: ecco il voto! “Capisci che non c’è quando…”
Altra bocciatura per Marcus Thuram, “fantasma” a San Siro per La Gazzetta dello Sport: è il peggiore, ecco la pagella
Ecco la sua pagella: “Lo capisci dalla corsa, quando non c’è. Si trascina. Il gol che sbaglia solo a un passo da Carnesecchi poteva fare la storia del match e forse del campionato”. Voto 5 per Thuram.
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