FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Dossena: “Serie A? Il Napoli quest’anno non ha concorrenti. Ora equivale alle big”

ultimora

Dossena: “Serie A? Il Napoli quest’anno non ha concorrenti. Ora equivale alle big”

Conte
Le parole dell'ex calciatore azzurro che ritiene ora la squadra all'altezza delle altre grandi del nostro campionato in senso assoluto
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Per il Napoli non c’è una diretta concorrente in Italia, credo che si farà valere anche in Europa. Nel calcio di oggi un episodio determina, soprattutto se davanti hai il Manchester City. Il mio più grande rimpianto è stato andare via da Napoli. Quando si è giocatori si vuole sempre giocare, io all’epoca avevo 32 anni, ricordo che Bigon mi disse resta che puoi diventare importante anche nello spogliatoio.

Quella frase fu una pugnalata per me all’epoca perché volevo giocare ed essere protagonista e lottare contro la mia carta d'identità, ma tornassi indietro accetterei la proposta di Bigon per fare anche da chioccia ai più giovani. E’ da parecchi anni che dico che quel tridente che avevamo a Napoli in Italia non si è mai più visto. Mazzarri ha costruito qualcosa di importante partendo dal basso, io accettai Napoli perchè il potenziale di Napoli è enorme. Non mi aspettavo però che diventasse davvero così importante perchè adesso Napoli equivale a Inter, Milan e Juve”.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: panchina per Lookman
Inter, 41 milioni dagli sponsor di maglia! Da Betsson a U-Power e Gate.io, tutte le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA