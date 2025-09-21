Alle 15 va in scena la sfida tra il Torino di Marco Baroni e l'Atalanta di Ivan Juric: nella Dea parte in panchina Ademola Lookman.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: panchina per Lookman
ultimora
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: panchina per Lookman
Alle 15 va in scena la sfida tra il Torino di Marco Baroni e l'Atalanta di Ivan Juric: nella Dea parte in panchina Ademola Lookman
TORINO - Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Aboukhlal, Simeone, Vlasic.
ATALANTA - Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA