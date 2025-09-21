FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: panchina per Lookman

ultimora

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: panchina per Lookman

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: panchina per Lookman - immagine 1
Alle 15 va in scena la sfida tra il Torino di Marco Baroni e l'Atalanta di Ivan Juric: nella Dea parte in panchina Ademola Lookman
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alle 15 va in scena la sfida tra il Torino di Marco Baroni e l'Atalanta di Ivan Juric: nella Dea parte in panchina Ademola Lookman.

TORINO - Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Aboukhlal, Simeone, Vlasic.

ATALANTA - Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic.

Leggi anche
Inter, 41 milioni dagli sponsor di maglia! Da Betsson a U-Power e Gate.io, tutte le cifre
Zazzaroni: “Contento per Chivu, è preparato. Ajax-Inter, arbitro da sospendere a vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA