Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato l'importante vittoria del Milan in casa del Como. "E' stato un risultato molto importante, per aver accorciato sull'Inter e per poter lottare per lo Scudetto. Per quello che ha dimostrato non sarà semplice, ma per motivazioni e un impegno a settimana può farlo. Il Como ha giocato e il Milan ha vinto, ma non mi aspettavo andasse così. Il Como ha commesso due errori fatali e il Milan ne ha approfittato. Era molto importante vincere dopo due pareggi, ora altre partite importanti e sfide che diranno parecchio. Ho visto un Allegri carico, ha fatto tre punti importanti ma la distanza con l'Inter c'è".
Scudetto, è derby di Milano?—
"L'ho detto da tempo del Milan, ma non tengo fuori Napoli, Roma, Juve".
Fabregas a DAZN ha avuto da ridire sul risultatismo.—
"Allegri mi ha spaventato a inizio anno, a tratti era anche spettacolare. Non ho pregiudizi, dico che il Como ieri mi ha conquistato, per Fabregas ieri sicuramente non l'ha presa bene".
(TMW Radio)
