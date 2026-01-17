FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato l'importante vittoria del Milan in casa del Como
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato l'importante vittoria del Milan in casa del Como. "E' stato un risultato molto importante, per aver accorciato sull'Inter e per poter lottare per lo Scudetto. Per quello che ha dimostrato non sarà semplice, ma per motivazioni e un impegno a settimana può farlo. Il Como ha giocato e il Milan ha vinto, ma non mi aspettavo andasse così. Il Como ha commesso due errori fatali e il Milan ne ha approfittato. Era molto importante vincere dopo due pareggi, ora altre partite importanti e sfide che diranno parecchio. Ho visto un Allegri carico, ha fatto tre punti importanti ma la distanza con l'Inter c'è".

Scudetto, è derby di Milano?

—  

"L'ho detto da tempo del Milan, ma non tengo fuori Napoli, Roma, Juve".

Fabregas a DAZN ha avuto da ridire sul risultatismo.

—  

"Allegri mi ha spaventato a inizio anno, a tratti era anche spettacolare. Non ho pregiudizi, dico che il Como ieri mi ha conquistato, per Fabregas ieri sicuramente non l'ha presa bene".

