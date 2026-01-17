La vittoria contro il Lecce, ha permesso all'Inter di diventare campione d'inverno. I nerazzurri hanno approfittato del pareggio del Napoli col Parma e hanno accumulato un vantaggio di 6 punti sugli azzurri.
Teotino: "L'Inter vince grazie a una panchina fantastica, mentre il Napoli non trova…"
Teotino: "L'Inter vince grazie a una panchina fantastica, mentre il Napoli non trova…"
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ha parlato della differenza tra le due squadre
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha sottolineato che la differenza tra le due squadre è la rosa a disposizione di Chivu e Conte. "L’Inter vince grazie a una panchina "fantastica" che dà energia, mentre il Napoli di Conte, tra infortuni e cambi poco incisivi, non trova risorse per svoltare. Decide la profondità".
(Radio Sportiva)
