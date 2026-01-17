FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ha parlato della differenza tra le due squadre
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

La vittoria contro il Lecce, ha permesso all'Inter di diventare campione d'inverno. I nerazzurri hanno approfittato del pareggio del Napoli col Parma e hanno accumulato un vantaggio di 6 punti sugli azzurri.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha sottolineato che la differenza tra le due squadre è la rosa a disposizione di Chivu e Conte. "L’Inter vince grazie a una panchina "fantastica" che dà energia, mentre il Napoli di Conte, tra infortuni e cambi poco incisivi, non trova risorse per svoltare. Decide la profondità".

(Radio Sportiva)

