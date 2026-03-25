In casa Basilea il tema relativo al prossimo portiere è diventato una priorità da quando Marwin Hitz ha annunciato il suo addio al termine della stagione. Per Daniel Stucki, direttore sportivo del club svizzero, il nome perfetto sarebbe quello di Yann Sommer. Il portiere è in scadenza di contratto e con molta probabilità lascerà l'Inter al termine della stagione.
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fcinter1908 ultimora Ds Basilea: “Sommer sarebbe perfetto per noi. Ma è irrealistico perché ha…”
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Ds Basilea: “Sommer sarebbe perfetto per noi. Ma è irrealistico perché ha…”
Per Daniel Stucki, direttore sportivo del club svizzero, quello del portiere nerazzurro sarebbe il nome perfetto per la porta del Basilea
"Posso dire con certezza che Yann Sommer sarebbe l'uomo perfetto per la nostra porta. Ma è piuttosto irrealistico perché ha sicuramente altre opzioni estremamente interessanti per lui ed è ancora nel pieno della sua carriera. Questo ci mette in difficoltà".
(SRF)
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