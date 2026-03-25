In casa Basilea il tema relativo al prossimo portiere è diventato una priorità da quando Marwin Hitz ha annunciato il suo addio al termine della stagione. Per Daniel Stucki, direttore sportivo del club svizzero, il nome perfetto sarebbe quello di Yann Sommer. Il portiere è in scadenza di contratto e con molta probabilità lascerà l'Inter al termine della stagione.