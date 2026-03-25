Intervenuto ai microfoni di "1 Football Club", trasmissione di 1 Station Radio, Marco Piccari ha parlato della lotta scudetto. "Tutto dipende sempre dall’Inter, questo è il punto. Però se hai squadre a distanza ravvicinata, a sei o sette punti, è chiaro che il campionato è ancora aperto. Chi insegue deve vincerle tutte e sperare in passi falsi dell’Inter. Ci sono due partite chiave dopo la sosta: se l’Inter dovesse rallentare, allora tutto si riaprirebbe davvero. Io ho la sensazione che l’Inter faccia più fatica quando ha avversari vicini in classifica: storicamente rende meglio quando è in fuga".
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fcinter1908 ultimora Piccari: “Scudetto, tutto dipende dall’Inter e ho questa sensazione. Esposito? Vi dico che…”
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Piccari: “Scudetto, tutto dipende dall’Inter e ho questa sensazione. Esposito? Vi dico che…”
Intervenuto ai microfoni di "1 Football Club", il giornalista ha parlato della lotta scudetto
Capitolo Italia, non sarebbe il caso di affidarsi di più a Francesco Pio Esposito?
"Sfondi una porta aperta. L’ho detto anche martedì: è un centravanti classico, di quelli che lottano, tengono palla e fanno reparto. Io lo proverei senza dubbio. Ti dico anche che l’Inter, in questo finale di stagione, dovrebbe puntare su di lui insieme a Lautaro Martínez se vuole vincere lo scudetto, perché Marcus Thuram non è continuo. Però ci sono delle gerarchie e credo che si partirà comunque con le scelte già consolidate".
(napolimagazine.com)
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