Intervenuto ai microfoni di "1 Football Club", trasmissione di 1 Station Radio, Marco Piccari ha parlato della lotta scudetto. "Tutto dipende sempre dall’Inter, questo è il punto. Però se hai squadre a distanza ravvicinata, a sei o sette punti, è chiaro che il campionato è ancora aperto. Chi insegue deve vincerle tutte e sperare in passi falsi dell’Inter. Ci sono due partite chiave dopo la sosta: se l’Inter dovesse rallentare, allora tutto si riaprirebbe davvero. Io ho la sensazione che l’Inter faccia più fatica quando ha avversari vicini in classifica: storicamente rende meglio quando è in fuga".