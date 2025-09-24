"Da qualche anno la squadra si pone l'obiettivo di vincere tutte le partite, il nostro allenatore e il nostro proprietario sono dei vincenti. La Coppa Italia è un test importante, dobbiamo sempre vedere in campo una squadra che fa divertire e vuole vincere".

"Abbiamo un rapporto straordinario con Cesc, abbiamo condiviso tutti gli step che hanno portato a rinnovare il contratto. Non ho mai avuto paura di perderlo, devo dire la verità. C'è grandissima stima, sapeva cosa potevamo proporre e alla fine abbiamo continuato questo progetto”.