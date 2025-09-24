Il ds del Como Carlo Alberto Ludi ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo.
Ds Como: “Mai avuto paura di perdere Fabregas in estate! La verità è che…”
Como fenomeno da studiare?
"Ci lusinga, detto da un uomo di grandissima esperienza come Prandelli. Crediamo fortemente nel cerare talenti, nella competenza di Fabregas e nel poterli sviluppare. Qui tanti giovani riescono ad esprimere il loro valore”.
La Coppa Italia può essere un obiettivo?
"Da qualche anno la squadra si pone l'obiettivo di vincere tutte le partite, il nostro allenatore e il nostro proprietario sono dei vincenti. La Coppa Italia è un test importante, dobbiamo sempre vedere in campo una squadra che fa divertire e vuole vincere".
Potevate perdere Fabregas in estate?
"Abbiamo un rapporto straordinario con Cesc, abbiamo condiviso tutti gli step che hanno portato a rinnovare il contratto. Non ho mai avuto paura di perderlo, devo dire la verità. C'è grandissima stima, sapeva cosa potevamo proporre e alla fine abbiamo continuato questo progetto”.
