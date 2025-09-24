Rottura del crociato per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Queste le parole su Instagram del baby difensore ex Parma:
Rottura del crociato per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool: queste le parole su Instagram del baby difensore ex Parma
“Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile.
Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma darò tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico.
Grazie! ❤️”, le sue parole.
