Leoni: "Non il debutto che sognavo, ma darò tutto per tornare al più presto in questo stadio magico"

Rottura del crociato per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool: queste le parole su Instagram del baby difensore ex Parma
Alessandro Cosattini 

Rottura del crociato per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool. Queste le parole su Instagram del baby difensore ex Parma:

“Ci tengo a ringraziare di cuore ogni singola persona che mi ha dimostrato vicinanza in questo momento difficile.

Non è stato il debutto che avevo sempre sognato, ma darò tutto me stesso per tornare al più presto a giocare in questo stadio magico.

Grazie! ❤️”, le sue parole.

