Daniele Mari Direttore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 22:39)

"Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club. Soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato". Così Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ai microfoni dei giornalisti al termine del match pareggiato dai Reds sul campo del Leeds, che l'egiziano ha visto dalla panchina.

"Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra". Poi sul tecnico Arne Slot: "Avevo un buon rapporto con lui. All'improvviso non c'è più alcun rapporto. Non so perché. Sembra che qualcuno non mi voglia nel club", ha concluso Salah.

Le parole di Slot — Sulla situazione è intervenuto anche il tecnico olandese: "Dobbiamo accettare la situazione in cui ci troviamo - ha detto a Sky Sports -. Il futuro a breve termine di Salah è che tra una settimana andrà in Coppa d'Africa. Ma prima giocheremo contro l'Inter"