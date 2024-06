Le parole di Gianluca Nani: "l giorno della presentazione non c'erano stati contatti ma ciò non vuol dire che non sia un giocatore forte"

Intervenuto ai microfoni di TV12, Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato così dell'obiettivo Alexis Sanchez: "Approfitto per ribadire che è giusto che faccia sognare i tifosi. Al giorno della presentazione non c'erano stati contatti ma ciò non vuol dire che non sia un giocatore forte e che non possa essere un obiettivo. Nessuna possibilità è bocciata ma a oggi non c'è alcuna trattativa in atto".