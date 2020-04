L’Inter alimenta i dubbi di Mertens: riflessioni in corso, rinnovo con il Napoli bloccato

Il futuro di Dries Mertens rimane ancora tutto da scrivere: l’attaccante belga, in scadenza di contratto a giugno, ha interrotto i discorsi legati al rinnovo di contratto con il Napoli, alimentando così le voci sul suo conto. Tra le squadre interessate, secondo il Corriere dello Sport, c’è l’Inter, pronta ad approfittare di questa situazione di stallo:”Dries Mertens se ne sta a Palazzo Donn’Anna circondato da nuvoloni: non sa cosa fare e i dubbi, si sta, corrodono l’anima e anche i neuroni. Il primo marzo ha incontrato De Laurentiis per parlare di rinnovo, poi il mondo s’è fermato e la questione è diventata marginale, chiaramente: da Milano, la sponda nerazzurra, sono tornate di moda recentissime sollecitazioni o comunque un invito alla riflessione“.