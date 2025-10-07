Denzel Dumfries (29 anni, 67 presenze in nazionale) racconta, alla vigilia delle partite di qualificazione contro Malta e Finlandia, le sue ambizioni e soprattutto la sua intenzione di dare una svolta al suo gioco. Non solo finalizzatore ma anche costruttore di gioco, con la manovra che parte del basso a vederlo più coinvolto.
Dumfries: "E' tempo di cambiare il mio gioco. Non voglio più solo finalizzare ma…"
"Penso sempre a come posso migliorare e devo essere realistico. Fare ancora più gol e assist è quasi impossibile per un difensore. È quello l’obiettivo, o voglio migliorare nella sostanza del mio gioco? È lì che metto l’accento. Essere un po’ più presente, nella costruzione, nel gioco collettivo. Un po’ più dominante. Quando sei così coinvolto nella fase finale, nei gol e negli assist, tendi a essere più attendista, perché vuoi essere decisivo in quella fase.
Ma posso essere più partecipe anche nella fase iniziale. Portare la palla un po’ più avanti, cercare un triangolo. Sono in un’età in cui ho fatto tante esperienze, anche nei grandi tornei, e posso assumermi un ruolo di leadership. Lo faccio già, anche a livello verbale. Non sono uno silenzioso, ma ci sono ancora passi da compiere"
(Volkskrant)
