Durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato della sfida tra Roma e Inter alla ripresa e del nuovo duello tra Gasperini e Chivu

Andrea Della Sala Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 16:46)

Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato della sfida tra Roma e Inter alla ripresa e del nuovo duello tra Gasperini e Chivu:

"Il calendario fa sorridere perché adesso c'è Roma-Inter, Gasperini che è l'allenatore che Inzaghi ha sempre surclassato. Inter-Atalanta assolutamente a senso unico negli ultimi anni. Sarà interessante capire come Chivu si rapporto con un allenatore sempre in difficoltà contro Inzaghi".