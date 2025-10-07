Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato della sfida tra Roma e Inter alla ripresa e del nuovo duello tra Gasperini e Chivu:
Pastore: “Inzaghi ha sempre surclassato Gasperini. Ora la domanda è se Chivu…”
Durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato della sfida tra Roma e Inter alla ripresa e del nuovo duello tra Gasperini e Chivu
"Il calendario fa sorridere perché adesso c'è Roma-Inter, Gasperini che è l'allenatore che Inzaghi ha sempre surclassato. Inter-Atalanta assolutamente a senso unico negli ultimi anni. Sarà interessante capire come Chivu si rapporto con un allenatore sempre in difficoltà contro Inzaghi".
