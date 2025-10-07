"Non è una rivoluzione quella di Chivu, giusto non cambiare. non c'è stato il cambio di forma della squadra, è cambiata pochissimo ma è migliorata, ha una rosa più lunga. Akanji ha portato tantissimo, soprattutto in costruzione. Chivu intelligente a non cambiare, più facile perché alcuni membri del suo staff c'erano anche con Inzaghi: Cecchi uno stratega di alto livello, lo conosco personalmente, c'era con Inzaghi, il capo dei match analyst è lo stesso. Il gruppo non è cambiato, ha portato sue idee con Kolarvo, Palombo, anche sui calci piazzati, ad esempio difende in maniera differente, a zona. Ha portato cose ma collaborando con lo staff che ha trovato.

La squadra vive sempre di connessioni e relazioni: a sinistra quando giocano Dimarco e Mkhitaryan e Bastoni è un'altra cosa. E si è aggiunta una connessione: quella tra Akanji e Bastoni: nelle ultime gare la Cremonese, più volte la Juve con Yildiz, hanno cambiato forma dei giocatori offensivi perché non sapevano come andarli a prendere. A Cagliari nell'ultimo tempo Bastoni ha dominato da quella parte, stessa cosa con la Cremonese con Nicola che ha continuato a cambiare. Le relazioni che ha questa squadra non dovevi toccarle, poi nei rapporti umani è cambiato perché sono persone differenti. Era giusto toccare pochissimo e lo ha fatto. Unendo le proprie idee con quelle del gruppo storico".