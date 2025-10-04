FC Inter 1908
DAZN – Dumfries contrariato, non ha neanche esultato! Al momento del cambio pugno contro…

DAZN – Dumfries contrariato, non ha neanche esultato! Al momento del cambio pugno contro…

Denzel Dumfries non ha preso il cambio contro la Cremonese: ecco quanto svelato dall'inviata a bordocampo di DAZN
Denzel Dumfries non ha preso il cambio contro la Cremonese. L'esterno olandese è uscito dal campo contrariato dopo la sostituzione sul 2-0 per l'Inter.

Inter Cremonese

Ecco quanto svelato dall'inviata di DAZN a bordocampo: "Dumfries piuttosto contrariato, ha tirato un pugno sul pallone quando ha visto il suo numero sulla lavagnetta.

Lui anche nei due gol non ha esultato, era particolarmente in disappunto e ha continuato a scuotere la testa per il cambio. È andato Kolarov da lui a dargli il cinque in panchina”.

