Denzel Dumfries non ha preso il cambio contro la Cremonese. L'esterno olandese è uscito dal campo contrariato dopo la sostituzione sul 2-0 per l'Inter.

Ecco quanto svelato dall'inviata di DAZN a bordocampo: "Dumfries piuttosto contrariato, ha tirato un pugno sul pallone quando ha visto il suo numero sulla lavagnetta.

Lui anche nei due gol non ha esultato, era particolarmente in disappunto e ha continuato a scuotere la testa per il cambio. È andato Kolarov da lui a dargli il cinque in panchina”.