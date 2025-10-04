FC Inter 1908
Marcatori all-time Inter, Lautaro ora è 5°: numeri pazzeschi, ecco chi ha davanti

Lautaro Martinez sempre più in alto nella classifica marcatori all-time dell'Inter: ecco chi ha davanti il capitano nerazzurro
Lautaro Martinez sempre più in alto nella classifica marcatori all-time dell'Inter. Altro gol contro la Cremonese per il capitano nerazzurro e altro importante traguardo raggiunto.

"Lautaro Martínez, che ha segnato per due match consecutivi di Serie A per la prima volta da gennaio, ha raggiunto Luigi Cevenini a quota 158 reti al 5˚ posto dei migliori marcatori dell’Inter considerando tutte le competizioni", fa sapere Opta.

Classifica all-time marcatori Inter:

1) Meazza 284

2) Altobelli 209

3) Boninsegna 171

4) Mazzola 161

5) LAUTARO, Cevenini 158

