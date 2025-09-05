Prosegue la settimana di lavoro dell'Inter durante la sosta del campionato. Nella mattinata di venerdì i nerazzurri sono scesi in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove si è svolta una partita amichevole contro il Padova, formazione di Serie B.
La squadra di Chivu ha vinto il match con il risultato di 3-1: i gol portano la firma di Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto e Andy Diouf.
