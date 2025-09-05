Inter, dal ritiro della Francia una notizia che potrebbe non piacere a Chivu

Marcus e Khephren Thuram si sono riabbracciati in questi giorni. I due fratelli, figli di Lilian, sono nel ritiro della Francia, in attesa di capire come saranno impiegati dal commissario tecnico Deschamps. Si godranno comunque la convocazione, prima di rientrare alle rispettive basi. Settimana prossima torneranno in campo, ma da avversari in Juventus-Inter. Chivu e Tudor attendono di capire come saranno impiegati. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: