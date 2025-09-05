Marcus e Khephren Thuram si sono riabbracciati in questi giorni. I due fratelli, figli di Lilian, sono nel ritiro della Francia, in attesa di capire come saranno impiegati dal commissario tecnico Deschamps. Si godranno comunque la convocazione, prima di rientrare alle rispettive basi. Settimana prossima torneranno in campo, ma da avversari in Juventus-Inter. Chivu e Tudor attendono di capire come saranno impiegati. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, dal ritiro della Francia una notizia che potrebbe non piacere a Chivu
ultimora
Inter, dal ritiro della Francia una notizia che potrebbe non piacere a Chivu
L'allenatore nerazzurro segue con attenzione quello che sta accadendo in giro per il mondo in questi giorni di pausa per le nazionali
"Entrambi questa sera contro l’Ucraina, nel debutto dei francesi nelle qualificazioni mondiali, non dovrebbero essere titolari, anche se Deschamps non comunica le formazioni. Ma ciò potrebbe anche non far piacere a Igor Tudor e Cristian Chivu, perché nel giro delle rotazioni la coppia avrebbe un impiego maggiore martedì contro l’Islanda. Però le sceneggiature delle partite non sono prevedibili a priori, quindi può darsi che la recita venga stravolta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA