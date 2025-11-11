Intervistato dal format di Inter TV Wheel Talks, l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries ha risposto così ad alcune domande

Intervistato dal format di Inter TV Wheel Talks, l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries ha risposto così ad alcune domande: "Non ero proprio il miglior calciatore, ecco: ho lottato molto. Ho continuato a credere in me stesso ed eccoci qui. Quindi duro lavoro. Il mio colpo di testa preferito? In trasferta con la Lazio, era fuoco quello.

Ma ne ho un altro: agli Europei con l'Olanda contro l'Ucraina, ho segnato il 3-2. E' stato un momento molto importante per me e per la squadra: era il mio primo gol, è stato un momento speciale. Il mio esempio? Lilian Thuram era uno, poi Kompany, Kuyt: hanno giocato con molto carattere e mi piaceva.

Cosa mi piace di Milano? Prendo il Duomo, lo adoro, è molto bello da vedere. Gli inizi? Ho cominciato allo Sparta, ero molto felice a Rotterdam, ero vicino a casa: è stato molto speciale. Ho debuttato da professionista, ho iniziato a giocare nella massima serie: è stato molto bello. La mia esultanza? L'anno scorso ne avevo una ma non posso dire perché ho iniziato a farla, ma era bella".