Intervistato dal format di Inter TV Wheel Talks, l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries ha risposto così ad alcune domande: "Non ero proprio il miglior calciatore, ecco: ho lottato molto. Ho continuato a credere in me stesso ed eccoci qui. Quindi duro lavoro. Il mio colpo di testa preferito? In trasferta con la Lazio, era fuoco quello.
Dumfries: “Ho lottato molto in carriera ed eccomi qui. I miei esempi? Ne dico 3”
Ma ne ho un altro: agli Europei con l'Olanda contro l'Ucraina, ho segnato il 3-2. E' stato un momento molto importante per me e per la squadra: era il mio primo gol, è stato un momento speciale. Il mio esempio? Lilian Thuram era uno, poi Kompany, Kuyt: hanno giocato con molto carattere e mi piaceva.
Cosa mi piace di Milano? Prendo il Duomo, lo adoro, è molto bello da vedere. Gli inizi? Ho cominciato allo Sparta, ero molto felice a Rotterdam, ero vicino a casa: è stato molto speciale. Ho debuttato da professionista, ho iniziato a giocare nella massima serie: è stato molto bello. La mia esultanza? L'anno scorso ne avevo una ma non posso dire perché ho iniziato a farla, ma era bella".
