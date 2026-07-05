Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. L'esterno olandese ha però voluto salutare l'Inter così

Marco Astori Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 12:46)

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Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. L'esterno olandese ha però voluto salutare l'Inter con questo emozionante messaggio sui social: "E' arrivato il momento di salutare qualcosa che significa tantissimo per me: l'Inter. Questi cinque anni sono stati un viaggio incredibile, fatto di momenti indimenticabili, di grandi gioie e pochi bassi.

Il ragazzo che era arrivato nella sua prima avventura all'estero lascia oggi come uomo, marito e padre di tre figli e il cuore colmo di gratitudine. Prima di tutti voglio salutare tutti i compagni di squadra che ho avuto il privilegio di conoscere in questi anni: ogni viaggio, allenamento e partita sono stati speciali. Abbiamo, riso, vinto e festeggiato insieme e a volte sofferto insieme: dal profondo del cuore grazie. Voglio salutare anche tutti i membri dello staff che hanno lavorato nel mio percorso, siete diventati una famiglia.

Abbiamo vinto tantissimo: due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe e due indimenticabili cammini in Champions League. Ricordi che porterò per sempre con me. Infine un ringraziamento speciale per tutti i tifosi nel mondo: il vostro sostegno è sempre stato presente e non è mai scontato. Dal primo giorno ho dato tutto me stesso per questi colori e per questo club. Adesso è il momento di salutarci: questo non è un addio, ma un arrivederci”.