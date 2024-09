L'Inter ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto dell'esterno olandese che era in scadenza nel 2025

Tutto definito per il rinnovo di Denzel Dumfries, manca solamente l'ufficialità. Il club nerazzurro ci ha lavorato per lungo tempo, ma alla fine è riuscito a trovare l'intesa per non perdere il giocatore a zero a fine stagione.