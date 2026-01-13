L'esterno dell'Inter ha espresso i suoi sentimenti dopo l'infortunio e sul prossimo rientro in campo attraverso il suo profilo social

Andrea Della Sala Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 11:19)

L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha espresso i suoi sentimenti dopo l'infortunio e sul prossimo rientro in campo attraverso il suo profilo Linkedin:

Inter–Lazio è finita con una vittoria per 2–0, ma per me, intorno al 40° minuto, è sembrata una sconfitta pesantissima. Un giocatore della Lazio mi è piombato addosso colpendo in pieno la caviglia. Dolore fortissimo fin da subito, ma testardo come sono ho provato comunque a continuare a giocare. Alla fine sono riuscito a resistere ancora una quindicina di minuti, finché nella ripresa ho dovuto lasciare il campo.

All’inizio pensavo: passerà. Stringo i denti e torno presto al lavoro come sempre. Ma dopo alcune settimane passate a cercare di guarire da solo, ho capito che qualcosa non andava. Non era una sensazione giusta e non stava migliorando da sola. A quel punto l’operazione alla sindesmosi è diventata inevitabile.

Ora siamo quattro settimane più avanti. Grazie al duro lavoro le cose stanno andando davvero bene e tutto lascia pensare che possa rientrare prima del previsto. Dal momento in cui ho saputo che mi sarei dovuto operare, ho capito che questa sarebbe stata soprattutto una battaglia mentale. Non fisica, ma mentale.

Accettare il percorso e concedermi il tempo necessario per recuperare bene sono state le sfide più grandi. Tenere sempre lo sguardo sull’obiettivo finale, imparando allo stesso tempo a riconoscere e apprezzare i piccoli passi. Allenamenti che normalmente dai per scontati, senza fermarti a pensare ai progressi, si sono trasformati in tasselli di un puzzle che dovevano incastrarsi alla perfezione.

L’obiettivo finale è sempre rimasto lo stesso: tornare prima di quanto la gente si aspetti. Denzel resta Denzel — sempre alla ricerca dell’inaspettato. Ma lavorare duro e basta, come ho sempre fatto, questa volta non era sufficiente. La vera cura si è rivelata la combinazione di riposo, accettazione e lavoro intenso.

Non puoi andare più veloce della natura, ma puoi imparare ad abbracciarla. Questo percorso mi ha insegnato molto e continua a insegnarmi ogni giorno. Grato per questa crescita, torno al lavoro, perché non è ancora finita: spero di rivedervi presto sul campo.

Un 2026 felice e in salute a tutti.