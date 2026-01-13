È stato un Lautaro sottotono quello visto contro il Napoli. Il Toro è apparso stanco e non è riuscito a graffiare, anche se non si è risparmiato da vero capitano. Tanta corsa e tackle, ma è mancato l'ultimo guizzo, un gol che avrebbe pesato e non poco nell'economia del campionato. "Si può dire che fin qui nei big match il Toro ha visto altri colori, di certo non il rosso. Non s’è scatenato, non ha graffiato. In campionato è rimasto a secco contro Napoli, Milan, Juventus e Roma (tenendo conto delle prime quattro). Due le premesse. La prima è che Lautaro ha siglato 14 gol in 25 partite (con quattro assist). La media è superiore a un gol ogni due gare", si legge sulla Gazzetta dello Sport.