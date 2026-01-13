È stato un Lautaro sottotono quello visto contro il Napoli. Il Toro è apparso stanco e non è riuscito a graffiare, anche se non si è risparmiato da vero capitano. Tanta corsa e tackle, ma è mancato l'ultimo guizzo, un gol che avrebbe pesato e non poco nell'economia del campionato. "Si può dire che fin qui nei big match il Toro ha visto altri colori, di certo non il rosso. Non s’è scatenato, non ha graffiato. In campionato è rimasto a secco contro Napoli, Milan, Juventus e Roma (tenendo conto delle prime quattro). Due le premesse. La prima è che Lautaro ha siglato 14 gol in 25 partite (con quattro assist). La media è superiore a un gol ogni due gare", si legge sulla Gazzetta dello Sport.
Gds – Lautaro, il rendimento con le big merita un discorso a parte. Due premesse. Chivu è…
"Non è un problema di reti, quanto di capacità realizzativa nelle sfide dove conta di più. Questione di peso, quindi. Il secondo appunto è su Chivu, ovviamente tutt’altro che preoccupato del suo capitano, a segno sei volte nelle ultime otto in Serie A, di cui è capocannoniere davanti a Pulisic. Tuttavia, il rendimento contro le tre grandi merita un discorso a parte. Nessun gol nelle ultime nove sfide di campionato contro il Napoli".
"La striscia è saltata solo grazie alla finale di Supercoppa del gennaio 2024, decisa da un guizzo dell’argentino al novantesimo. E se prendiamo l’ultima stagione e mezza in Serie A, Lautaro non ha segnato né alla Juve né al Milan. Appiano è in provincia di Houston, forse. Sui big match abbiamo un problema. Ma Lautaro sa come rialzarsi: dopo aver perso il derby ha segnato per cinque partite di fila".
(Gazzetta dello Sport)
