Ci ha pensato ancora una volta Federico Dimarco a sbloccare una gara dell'Inter. Suo il gioiello dell'1-0, approfittando anche di una giocata illuminante di Mkhitaryan nel match col Genoa. Rete subito paragonata da tanti a una storica targata Totti, contro un'altra genoana, la Sampdoria, a Marassi. Questo il pensiero a tal proposito di Emiliano Viviano:
Viviano: "Dimarco col sinistro può dipingere ma quel gol di Totti inarrivabile perché…"
Viviano: “Dimarco col sinistro può dipingere ma quel gol di Totti inarrivabile perché…”
Il pensiero dell'ex portiere a proposito del laterale nerazzurro ancora una volta decisivo nella gara disputata ieri sera
"Quel tiro non si para, non te lo aspetti. Il sinistro di Dimarco non è che sia educato, potrebbe dipingere. Paragone con il gol di Totti alla Sampdoria? Ci sono differenze, partendo dal fatto che quello di Totti è fatto col piede debole. Già fa ridere. Quello è quasi inarrivabile
