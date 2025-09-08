Durante: “Inter, mosaico non completato. Napoli? C’è chi ha fatto meglio”

Per quanto riguarda la Serie A, qual è stata la regina di questa finestra di mercato? “Non credo che ci sia una vera regina. Ci sono delle squadre che sicuramente hanno fatto meglio sul mercato, come il Napoli ed il Como, che ha fatto la sua parte. Forse, se proprio devo scegliere, direi il Como. Per quanto riguarda le grandi, quindi Inter, Juventus e Milan, nessuna ha completato davvero il mosaico. Ma questo era prevedibile: le squadre italiane hanno difficoltà economiche e quindi, quando c’è da spendere, è difficile arrivare fino in fondo con risultati importanti”.

Se fosse Antonio Conte e dovesse scegliere, settimana prossima, tra Lucca e Højlund da schierare titolare, chi metterebbe e perché? “Io metterei Højlund, senza dubbi. È il nuovo acquisto, l’hai voluto fortemente, ed è giusto dargli fiducia subito. Non avrebbe senso spendere tanto per poi non schierarlo. Lucca ha avuto due occasioni nelle prime due giornate, ma non ha convinto e, in Italia, non c’è tempo di aspettare. Oggi devi far giocare Højlund, Lucca non si è dimostrato all’altezza”.