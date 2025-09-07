FC Inter 1908
Israele, Solomon: “Rispettiamo l’Italia, ma nessun timore” - immagine 1
Alla vigilia della cruciale partita contro l'Italia sulla strada verso i Mondiali 2026, Manor Solomon, attaccante di Israele, ha parlato così:

Israele, Solomon: “Rispettiamo l’Italia, ma nessun timore”- immagine 2
Getty

"Abbiamo già giocato contro l'Italia nella scorsa stagione (in Nations League, ndr) e li conosciamo abbastanza bene. Ora stanno lavorando con un allenatore diverso e faremo i nostri aggiustamenti. Abbiamo dimostrato nella partita in Ungheria (vittoria dell'Italia per 2-1 a Budapest, ndr) che possiamo essere alla loro altezza sotto certi aspetti".

Israele, Solomon: “Rispettiamo l’Italia, ma nessun timore”- immagine 3
Getty

"Se saremo migliorati anche solo un po' rispetto all'ultima partita, penso che potremo ottenere un ottimo risultato. Dobbiamo portare loro rispetto, ma sono convinto che dobbiamo credere in noi stessi e scendere in campo senza timore, perché siamo in grado di fare una bella figura".

(Fonte: Sport Mediaset)

