Dzeko-Lukaku, il grande dubbio di Inzaghi. “Ad oggi ecco il favorito”

"Puntare tutto sulla verticalità, e quindi su Lukaku, oppure pensare anche a gestire e a manovrare, una volta in possesso del pallone, attraverso le doti di Dzeko? Fondamentalmente, è questo il dubbio che deve sciogliere Inzaghi in vista di Istanbul". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al grande dilemma: Dzeko o Lukaku. Caratteristiche diverse che portano a due piani gara differenti e per questo la decisione di Inzaghi non è facile.