GdS – Inter, voragine di gol senza Dzeko e Lukaku. Retegui sembrava troppo scarso?

In casa Inter continua a tener banco la questione attaccanti: i nerazzurri vedono di volta in volta sfumare obiettivi, e sono ancora alla ricerca di un rinforzo che sia un giusto compromesso tra esigenze tecniche e di bilancio. Il vuoto lasciato dagli addii di Dzeko e di Lukaku, come scrive La Gazzetta dello Sport, non è stato colmato: "Dalla prospettiva quasi certa di riprendersi Lukaku a una matrioska di candidati. Sfumato uno, ne spuntava uno un po' più piccolo. Ora siamo ai saldi e l'ipotesi più realistica è Marko Arnautovic, cavallo di ritorno 13 anni dopo, a 34 primavere. Taremi, Balogun e Choupo-Moting sono più lontani. Troppo poco per la squadra vicecampione d'Europa che punta alla seconda stella.