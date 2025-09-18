Oliver Edvardsen, attaccante norvegese dell'Ajax, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club olandese la sconfitta rimediata contro l'Inter: "Mi sento come dopo ogni sconfitta, non vuoi mai perdere. C'è amarezza. È stata una partita aperta, avremmo potuto segnare, una gara da 50-50. Abbiamo concesso due gol su calcio piazzato, dobbiamo migliorare. Siamo rientrati negli spogliatoi con una sensazione positiva. La gara era ancora aperta e volevamo pressare alto, giocando con le nostre qualità. L'idea era di giocare il nostro calcio, riproporre quanto fatto nel primo tempo contro lo Zwolle, mostrare qualità e credo ci siamo riusciti a tratti".