Oliver Edvardsen, attaccante norvegese dell'Ajax, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club olandese la sconfitta rimediata contro l'Inter: "Mi sento come dopo ogni sconfitta, non vuoi mai perdere. C'è amarezza. È stata una partita aperta, avremmo potuto segnare, una gara da 50-50. Abbiamo concesso due gol su calcio piazzato, dobbiamo migliorare. Siamo rientrati negli spogliatoi con una sensazione positiva. La gara era ancora aperta e volevamo pressare alto, giocando con le nostre qualità. L'idea era di giocare il nostro calcio, riproporre quanto fatto nel primo tempo contro lo Zwolle, mostrare qualità e credo ci siamo riusciti a tratti".
Edvardsen: "Con l'Inter partita da 50-50, c'è amarezza. Dobbiamo migliorare"
L'attaccante norvegese dell'Ajax ha commentato così la sconfitta rimediata contro i nerazzurri nella prima gara di Champions League
"Esordire in Champions all'Arena è stato fantastico. Sono molto orgoglioso, è un sogno che avevo da bambino. Ho lavorato duramente ogni giorno per questo momento. Forse non ho fatto né troppo bene né troppo male, sarebbe stato meglio se avessimo vinto, ma ascoltare l'inno è stata un'emozione unica".
