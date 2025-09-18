FC Inter 1908
Klaassen: “Abbiamo giocato bene. L’Inter è una squadra che non concede molto. Credo…”

Al termine di Ajax-Inter, Davy Klaassen ha commentato la gara ai microfoni di Ziggo Sport
Al termine di Ajax-Inter, Davy Klaassen ha commentato la gara ai microfoni di Ziggo Sport. Per l'ex nerazzurro il rammarico è per l'occasione sprecata da Godts a tu per tu con Sommer sul risultato di 0-0. "Sono una squadra che non concede molto. Credo che si abbia una sola occasione in tutta la partita. A parte questo, abbiamo giocato bene, si ha la sensazione che puoi davvero impegnarti molto, ma alla fine hanno semplicemente vinto 2-0".

"Non esercitano molta pressione, quindi puoi giocare nella loro metà campo, lo permettono e sono bravi in ​​questo. Poi è difficile sfondare. Una volta ha funzionato con un contropiede di Mika. Quelle sono le occasioni che si hanno. Contro una squadra del genere, è molto difficile creare occasioni".

Thuram alla fine ha segnato due gol su calcio d'angolo. "Lo avevamo detto anche ieri contrastarli di testa sarebbe stata dura e così è stato. Questa è una partita di altissimo livello e contro l'Inter ci si può aspettare partite del genere".

(ajaxshowtime.com)

