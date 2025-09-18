FC Inter 1908
Inter, Iddrissou e Mosconi convocati dall’Italia per il Mondiale U20

I due attaccanti nerazzurri, classe 2007, figurano nella lista definitiva dei 21 calciatori scelti dal ct Nunziata
Fabio Alampi Redattore 

La Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, si prepara al Mondiale di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba.

Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 21 calciatori: cinque nati nel 2005 (Amey, Corradi, Okoro, Sardo e Seghetti), sette nel 2006 (Berretta, Fellipe Jack, Konaté, Mannini, Riccio, Romano e Siviero), otto nel 2007 (Cama, Emanuel Benjamín, Idele, Iddrissou, Liberali, Mosconi, Nunziante e Sala) e uno nel 2008 (Natali). La squadra si radunerà domenica 21 settembre a Roma e partirà martedì 23 settembre alla volta di Santiago.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar);

Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza);

Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismaël Konaté (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa).

(figc.it)

