Elmas: “Pandev? Non posso paragonarmi a lui. Goran ha vinto tutto”

In una lunga intervista a De Marke Sports, Eljif Elmas ha parlato anche di Goran Pandev. Il giocatore del Napoli rifiuta il paragone con l'ex Inter: "Sai, all'Inter, alla Lazio, anche al Galatasaray, ebbe anche un grande successo. Pandev è un grande nome in Macedonia. Dopo la sua partenza, non mi vedo come la speranza calcistica del Paese. Non puoi paragonarmi a Pandev".