La Repubblica Democratica del Congo ha annullato il ritiro pre-Mondiale previsto nella capitale, Kinshasa, a causa dell'epidemia di Ebola nella parte orientale del Paese. La preparazione - afferma la BBC - é stata spostata in Belgio a seguito dell'aumento dei contagi, che si stima abbia causato oltre 130 morti.

Jerry Kalemo, portavoce della nazionale di calcio, ha dichiarato ai media internazionali che le amichevoli in Europa si svolgeranno regolarmente, in vista della prima partecipazione della squadra ai Mondiali dal 1974. La Repubblica Democratica del Congo dovrebbe disputare due amichevoli pre-torneo, contro la Danimarca il 3 giugno in Belgio e contro il Cile il 9 giugno in Spagna. La prima partita del Mondiale la giocherà il 17 giugno a Houston, contro il Portogallo. Gli Stati Uniti hanno vietato l'ingresso ai non americani che siano stati in Congo, Uganda o nel Sud Sudan nei 21 giorni precedenti, in risposta all'epidemia di Ebola.