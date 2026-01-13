Il quotidiano sportivo francese spiega come il tecnico nerazzurro ha risollevato una squadra a pezzi

Gianni Pampinella Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 12:02)

Quando l'Inter ha scelto di puntare su Cristian Chivu, in tanti avevano molte perplessità. Dubbi nati non per le capacità del tecnico, ma per la sua poca esperienza e soprattutto perché prendere l'Inter in quel momento sarebbe stato complicato anche per i tecnici più navigati. Chivu ha invece sorpreso tutti e risollevato una squadra a pezzi. L'Equipe spiega come il tecnico ha rimesso in carreggiata l'Inter.

"Tra tutte le qualità che ci si aspetta da un allenatore di alto livello, il tecnico rumeno, che lavora con i professionisti da meno di un anno, sa di avere già il dono della facilità di comunicazione. Forse è proprio quello di cui i giocatori dell'Inter avevano bisogno per riprendersi così in fretta dall'umiliante sconfitta nella finale di Champions League dello scorso anno contro il PSG".

"Il suo curriculum consisteva solo in una recente missione di salvataggio al Parma e sei anni trascorsi alla guida delle giovanili dell'Inter. Il Mondiale per Club (eliminazione agli ottavi) e l'inizio della stagione di Serie A (una vittoria e due sconfitte nelle prime tre partite) gli sono bastati per orientarsi. A metà percorso, il nuovo arrivato è in testa alla classifica, mantenendo lo stesso ritmo dell'Inter della scorsa stagione. Fondamentalmente, è davanti ad allenatori di grande esperienza. Antonio Conte al Napoli, Massimiliano Allegri al Milan, Gian Piero Gasperini alla Roma e Luciano Spalletti alla Juventus. I tre hanno complessivamente dodici scudetti e oltre 3.500 punti in Serie A".

"Dieci degli undici titolari della finale di Monaco sono ancora in rosa. A differenza di Inzaghi, che tendeva a sovraccaricare i suoi giocatori chiave, Chivu ha apportato alcune sostituzioni chiave (Mkhitaryan-Zielinski, Acerbi-Bisseck) e ha iniettato l'energia necessaria. Luis Henrique sta sostituendo un giocatore chiave della squadra, come Denzel Dumfries, dopo che Andy Diouf è stato provato, con una certa efficacia, come esterno destro".

"In attacco, la coppia Thuram-Lautaro può finalmente tirare il fiato grazie a Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Chivu aveva già allenato Esposito nelle giovanili del club e Bonny al Parma. Mentre il suo predecessore cercava di affinare le dinamiche collettive, il rumeno, che ha mantenuto il 3-5-2. Si è concentrato maggiormente sui singoli giocatori, il che ha contribuito ad alleviare le frustrazioni persistenti derivanti dalla precedente gestione".

