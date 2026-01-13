Intervenuti al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati sul pronostico di Udinese-Inter, match in programma sabato pomeriggio alle 15.
Zazzaroni: “L’Inter batterà l’Udinese, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini
L'Inter giocherà mercoledì a San Siro contro il Lecce e poi sabato contro l'Udinese: i pronostici di Zazzaroni, Cruciani e Sabatini
Parte Sabatini: "Vince l'Inter contro l'Udinese, senza sbavature in difesa, vince 2-0 e va in gol… Un grande classico, dico ancora Pio Esposito, prima o poi lo becco"
Anche Zazzaroni è d'accordo: "Vince 2-0 l'Inter, Thuram e Lautaro in gol"
Pure Cruciani opta per il successo dei nerazzurri: "3-0 Inter, segnano Bonny e Lautaro"
