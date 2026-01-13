FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “L’Inter batterà l’Udinese, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini

ultimora

Zazzaroni: “L’Inter batterà l’Udinese, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini

Zazzaroni: “L’Inter batterà l’Udinese, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini - immagine 1
L'Inter giocherà mercoledì a San Siro contro il Lecce e poi sabato contro l'Udinese: i pronostici di Zazzaroni, Cruciani e Sabatini
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuti al Podcast Numer1, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati sul pronostico di Udinese-Inter, match in programma sabato pomeriggio alle 15.

Zazzaroni: “L’Inter batterà l’Udinese, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini- immagine 2
Getty Images

Parte Sabatini: "Vince l'Inter contro l'Udinese, senza sbavature in difesa, vince 2-0 e va in gol… Un grande classico, dico ancora Pio Esposito, prima o poi lo becco"

Zazzaroni: “L’Inter batterà l’Udinese, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani e Sabatini- immagine 3
Getty Images

Anche Zazzaroni è d'accordo: "Vince 2-0 l'Inter, Thuram e Lautaro in gol"

Pure Cruciani opta per il successo dei nerazzurri: "3-0 Inter, segnano Bonny e Lautaro"

Leggi anche
Dumfries. “Tornerò prima delle attese della gente! Non bastava il solito lavoro, ho...
Zille (DAZN): “Vi racconto l’espulsione di Conte, tutta la verità! E Chivu visto da vicino è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA