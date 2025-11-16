Questa sera contro la Norvegia, toccherà a Francesco Pio Esposito sostituire Kean e affiancare Retegui.
ultimora
Equipe – Esposito è la grande speranza del calcio italiano. Chivu conquistato da una cosa
L'attaccante nerazzurro è a caccia del suo terzo gol con la maglia dell'Italia e può arrivare in uno stadio che ormai è casa sua, San Siro. L'Equipe traccia un profilo dell'attaccante.
"È al centro sportivo del Milan che Pio Esposito, giocatore dell'Inter dall'età di 9 anni, si prepara per la sua prima partita da titolare con la Nazionale italiana. Ha segnato alla seconda presenza, contro il River Plate. Ma, più che le prestazioni, è stato il suo atteggiamento a conquistare Cristian Chivu, appena arrivato sulla panchina dell'Inter e che lo aveva allenato nelle giovanili del club".
"Si è immerso in una realtà non facile. È stato all'altezza. Un mese dopo, Gennaro Gattuso lo ha inserito nella sua prima squadra. Entrato dalla panchina contro l'Estonia (5-0, 5 settembre), Esposito ha segnato il suo primo gol in nazionale contro lo stesso avversario (3-1, 11 ottobre), prima di trovare nuovamente la rete contro la Moldavia (2-0, giovedì scorso). Ad oggi, ha segnato tanti gol con l'Inter (2 gol in 13 partite) quanti ne ha segnati con la Nazionale italiana in questa stagione (2 gol in 4 presenze). È la grande speranza del calcio italiano".
(L'Equipe)
© RIPRODUZIONE RISERVATA