L'attaccante nerazzurro è a caccia del suo terzo gol con la maglia dell'Italia. L'Equipe traccia un profilo

Gianni Pampinella Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 11:37)

Questa sera contro la Norvegia, toccherà a Francesco Pio Esposito sostituire Kean e affiancare Retegui.

L'attaccante nerazzurro è a caccia del suo terzo gol con la maglia dell'Italia e può arrivare in uno stadio che ormai è casa sua, San Siro. L'Equipe traccia un profilo dell'attaccante.

"È al centro sportivo del Milan che Pio Esposito, giocatore dell'Inter dall'età di 9 anni, si prepara per la sua prima partita da titolare con la Nazionale italiana. Ha segnato alla seconda presenza, contro il River Plate. Ma, più che le prestazioni, è stato il suo atteggiamento a conquistare Cristian Chivu, appena arrivato sulla panchina dell'Inter e che lo aveva allenato nelle giovanili del club".

"Si è immerso in una realtà non facile. È stato all'altezza. Un mese dopo, Gennaro Gattuso lo ha inserito nella sua prima squadra. Entrato dalla panchina contro l'Estonia (5-0, 5 settembre), Esposito ha segnato il suo primo gol in nazionale contro lo stesso avversario (3-1, 11 ottobre), prima di trovare nuovamente la rete contro la Moldavia (2-0, giovedì scorso). Ad oggi, ha segnato tanti gol con l'Inter (2 gol in 13 partite) quanti ne ha segnati con la Nazionale italiana in questa stagione (2 gol in 4 presenze). È la grande speranza del calcio italiano".

(L'Equipe)