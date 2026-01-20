FC Inter 1908
Eriksen: “San Siro fantastico. Abbatterlo? Lo dicono da 10 anni. Spero che…”

Intervistato da Sky Sport Uk, l'ex centrocampista dell'Inter ha parlato di quello che per quasi due anni è stata casa sua
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Getty Images

Ha giocato meno di due anni all'Inter, ma tanti sono bastati a Christian Eriksen per farlo innamorare di San Siro. Il centrocampista danese è rimasto folgorato dalla bellezza dello storico stadio che sarà abbattuto per fare posto a un nuovo stadio. "San Siro è uno stadio fantastico. La parte dedicata al Milan, quella all'Inter, le diverse curve. La storia parla da sola", dice il giocatore a Sky Sport Uk.

Getty Images

"Abbatterlo? Lo dicono da 10 anni. Spero che mantengano parte del vecchio stadio. La parte storica è qualcosa che mancherà, ma credo che abbia bisogno di un aggiornamento".

