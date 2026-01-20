Torna la Champions League . Questa sera l'Inter affronta l'Arsenal in quello che sarà il primo match europeo del 2026. La super sfida contro i Gunners , valida per la settima giornata della fase campionato, è fondamentale per i nerazzurri che vogliono evitare i playoff. Cristian Chivu alla vigilia ha dichiarato che quella contro la squadra di Arteta è "una partita che si gioca sui dettagli. Bisogna essere pronti fisicamente e mentalmente".

Ecco perché il tecnico schiererà la migliore formazione possibile con Sommer in porta: Bisseck, Akanji e il ritorno di Bastoni in difesa. Sulle fasce straordinari per Luis Henrique e Dimarco, mentre a centrocampo Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Barella e Zielinski completano la mediana nerazzurra. In attacco torna la coppia titolare formata da Lautaro e Thuram.